Отношение жителей Иркутской области к вакцинации от COVID-19 изменилось

Служба исследований hh.ru совместно со страховой компанией «Росгосстрах» провели опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Сибири, и в том числе Иркутской области, и выяснили, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

Треть жителей Иркутской области сообщили, что поддерживают вакцинацию и их отношение к данному вопросу в условиях резкого роста заболеваемости не изменилось (36%), еще 41% придерживались и продолжают придерживаться противоположной позиции – они против вакцинации. Любопытно, что тех, кто раньше был против, а сейчас за вакцинацию – 15%. А респондентов, которые поменяли отношение с позитивного на скептическое – 7%.

Наиболее лояльное отношение к вакцинации у медиков (73%), сотрудников из сферы закупок (67%), журналистов (65%), банковских работников (62%) и маркетологов (61%). А больше всего противников вакцинации среди бухгалтеров и юристов (по 58%), рабочего персонала (55%) и в сфере продаж (54%).

Интересно, что появление возможности выбора между отечественной и иностранной вакциной, повлияло бы на решение 25% непривитых жителей Иркутской области: 10% из них точно бы вакцинировались, а 15% скорее всего сделали бы это. При этом 48% сообщили, что все равно не привились бы. 20% затруднились ответить.

Половина иркутян считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает (51%). 3% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

67% жителей Иркутской области рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности - носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. 8% стали соблюдать эти меры еще тщательнее, 9% соблюдали меры предосторожности раньше, но устали от этого, а 14% никогда не соблюдали.