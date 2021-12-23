Темпы роста цен на жилье в Москве и Санкт-Петербурге замедляются

По итогам III квартала 2021 года лидерами рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index стали Измир (+34,8%), Финикс (+33,1%) и Галифакс (+31,7%), сообщает Knight Frank.

За квартал позиция Москвы скорректировалась с пятого (+28,8% во II квартале 2021 года) на 20 место (+22,1% в III квартале 2021 года). Год назад столица находилась только на 68 строчке индекса (+5,1%). Санкт-Петербург также вошел в топ-20, переместившись за квартал с восьмого (+26,7%) на 15 место (+24,5%). Средний годовой рост цен в 150 проанализированных городах составил 10,6%, что является максимальным значением за последние 17 лет.

Традиционно исследование проводилось среди 150 городов. Средний годовой рост цен в них составил 10,6%, что является максимальным значением за последние 17 лет. Аналогично прошлому кварталу 139 участников рейтинга демонстрируют положительную динамику цен на жилье (128 в III квартале 2020 года). В 66 городах (44%) показатель увеличился более чем на 10% (38% или 57 городов – в прошлом квартале и только в 12% или 18 городов – годом ранее).

Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank: «Вновь лидерские позиции в рейтинге занимают турецкие города (Измир, Стамбул), а также некоторые города Америки. Турция все чаще привлекает россиян в связи с низким курсом лиры и наличием паспортной программы, которая позволяет путешествовать без визы по более чем 100 странам. Спрос на недвижимость в США также снова растет из-за принятых коронавирусных мер и упрощения правил авиасообщения. В целом цены на мировых рынках стимулировались мерами государственной поддержки, низкими процентными ставками по ипотеке, а также накоплением сбережений во время карантина и переоценкой потребностей в улучшении качества жизни и условий проживания в связи с пандемией. Дальнейшие прогнозы ценовой динамики будут зависеть от совокупности факторов, в частости от возобновления авиасообщения между странами, темпов борьбы с пандемией (в т. ч. новым омикрон-штаммом), изменения процентных ставок по кредитам и инфляции».

По итогам III квартала 2021 года самые высокие темпы роста цен на жилье были зафиксированы в турецком Измире (+34,8%). Годом ранее он занимал вторую строчку индекса (+27,8%), как и в прошлом квартале (+30,0%).

Города Новой Зеландии, США, Австралии и Канады также показали серьезный рост: Веллингтон (+33,5%), Финикс (+33,1%), Галифакс (+31,7%) и Хобарт (+30,9%).

Несмотря на высокие значения индекса в целом, в 51 городе темпы годового изменения цен за период с июня по сентябрь снизились, среди них Москва, Тель-Авив и Перт.

Москва за год преодолела 48 строк рейтинга – позиция столицы скорректировалась с 68 места в III квартале 2020 года (+5,1%) на 20 в аналогичный период текущего года (+22,1%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен: во II квартале 2021 года город находился на пятой строчке с ростом цен на 28,8%.

Алексей Новиков, управляющий партнер Knight Frank: «Как мы и прогнозировали в конце II квартала, темп роста цен как на первичную, так и на вторичную недвижимость в Москве замедлился к концу года. За третий квартал прирост цены составил 4,5% против 11% тремя месяцами ранее. Основной причиной замедления роста цен на вторичном рынке стало повышение ставок по ипотечным кредитам, ограничивающий спрос. Если девелоперы активно запускают совместные ипотечные программы с банками на новостройки по сниженным ставкам, то на вторичном рынке ставки растут вслед за повышением ключевой ставки ЦБ».

Санкт-Петербург также входит в топ-20 индекса GRCI, переместившись за год с пятого (+18,6%) на 15 место (+24,5%). Во II квартале 2021 года город занимал восьмую позицию (+26,7%).

Константин Лосюков, генеральный директор Knight Frank St. Petersburg: «Замедление ценовой динамики обусловлено общероссийским повышением ипотечных ставок, и как следствие, сокращением ипотечных сделок, что повлекло за собой общее снижение спроса на жилую недвижимость. Заметного скачка себестоимости строительства, повлиявшего на увеличении цен на недвижимость в начале года, во втором полугодии 2021 года не происходило. В результате динамика цен затронула точечные объекты в связи с увеличением их строительной готовности, либо конкретные наиболее востребованные типы квартир».

В девяти из 15 проанализированных городов континентального Китая в период с июня по сентябрь годовые темпы роста цен снизились. В материковой части страны правительство предприняло шаги для поддержания рынков жилья.

В Дубае, который в течение семи лет демонстрировал отрицательные значения ценовой динамики, в III квартале 2021 года наблюдался существенный рост: +6,1% в сентябре по сравнению с -4,4% в июне. Меры, предпринятые в ОАЭ для борьбы с пандемией, широкий выбор привлекательных предложений жилья большой площади на побережье и визовые инициативы – все это стимулирует внутренний и зарубежный спрос.