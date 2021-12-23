ВОЗ выступила против массовой вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса, поскольку, по мнению объединения, в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний и, кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска, пишет ТАСС.

«ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и поскольку не достигнут широкий охват [прививками] во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний», – цитирует издание заявление организации.

Также в документе ВОЗ подчеркивается проблема неравного распространения вакцины в мире, из-за чего пока невозможно достигнуть коллективного иммунитета, и отутствие равенства «стоило многих жизней».