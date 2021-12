Новости «Голодные игры на рынке труда»: Работа.ру и СберИндекс подвели итоги 2021 года Число предложений от российских работодателей приросло на 29% по сравнению с 2020 годом, говорят эксперты. Число новых вакансий в 2021 году выросло практически во всех отраслях. Чаще всего новых сотрудников искали в сфере торговли — прирост вакансий в этой отрасли составил 140% по сравнению с данными 2020 года. Прирост предложений в отрасли финансов и страхования составил 93%, тройку закрывает сфера маркетинга, рекламы и СМИ с приростом в 66%. Большой прирост вакансий в 2021 году демонстрирует сфера IT, интернета и телекома (59%), опережая прирост предложений в традиционных массовых отраслях – сфере услуг (49%), строительстве (23%) и производстве (15%). Полное восстановление и превышение докоронавирусных показателей произошло в отрасли торговли (прирост вакансий +102%), сфере предложений для студентов и стажировок (+42%), финансах и страховании (+20%), маркетинге, рекламе и СМИ (+18%), в отраслях IT, интернета и телекома (+10%), строительства и недвижимости (+10%) и в сфере услуг (+7%). Активность соискателей в 2021 году Соискательская активность в 2021 году осталась на том же уровне, что и год назад. Это образовало дефицит кадров на рынке труда практически во всех сферах. Активнее всего со стороны соискателей растет интерес к профессиям из сферы IT, интернета и телекома – прирост резюме в 2021 году по отношению к 2020 году составил 43%. При этом говорить о снижении конкуренции работодателей за высококвалифицированные кадры не приходится: возросшее внимание к digital-профессиям напрямую связано с лучшими условиями труда и самым высоким уровнем зарплат на рынке, при этом уровень подготовки новых специалистов не может покрыть потребности работодателей. В остальных отраслях деятельности прирост резюме намного отстает от прироста вакансий. Это особенно заметно по сферам массовых специальностей: в торговле прирост резюме составил всего 14%, в сфере услуг – 2%. Самое значительное падение числа резюме произошло в сферах, более всего пострадавших во время пандемии, – красота и здоровье: падение на 18% к 2020 году. В транспорте и логистике число резюме в 2021 году по сравнению с 2020-м снизилось на 3%, в строительстве, недвижимости, производстве и агропроме снижение составило 1%. Данные по зарплатам в 2021 году По итогам 2021 года рынок труда полностью восстановился от пандейминых потерь. Объем ФОТ всё еще несколько ниже трендовых уровней, но разрыв сопоставим со статистической погрешностью и будет полностью закрыт уже в Q1 следующего года. Важно, что динамика трудовых доходов вернулась на доковидную траекторию, то есть структурный ущерб отсутствует. Совокупный ФОТ за весь год составит порядка 29,3 трлн рублей. Темпы роста выплат к концу года заметно ускорились. По нашим оценкам, в ноябре номинальный фонд оплаты труда был на 14,8% выше, чем год назад, хотя по итогам полных 12 месяцев рост составит порядка 11,6% г/г. Такая динамика в последние месяцы объясняется двумя факторами. Во-первых, продолжается быстрое восстановление найма. Уровень безработицы, по данным Росстата, за год упал на 2 п. п. – до 4,3%, что пропорционально увеличивает ФОТ (новым работникам нужно платить зарплату). Во-вторых, бизнес активно проводит индексацию заработной платы в ответ на ускорение инфляции. В противном случае компании могут просто потерять сотрудников, так как спрос на труд остается исключительно высоким. Процесс индексации хорошо прослеживается в динамике заработных плат. По нашим оценкам, медианная зарплата в ноябре составила 36 644 рубля, что соответствует приросту в +10,2% г/г. Еще в октябре увеличение составляло лишь 9,8%. Отметим, что ускорение происходит несмотря на неблагоприятный эффект базы: к концу прошлого, 2020 года экономика уже приблизилась к своему нормальному состоянию. Список из топ-5 отраслей по темпам роста заработных плат практически не изменяется; эти сегменты лишь периодически смещают друг друга. В лидерах «Финансы и страхование» (+17,7% г/г) и «IT и связь» (+16,7% г/г). Компании этих секторов конкурируют за одни и те же кадры и ввиду высокой квалификации сотрудников вынуждены достаточно быстро повышать компенсацию. Наблюдаемый рост значительно превышает любые инфляционные метрики. Также органически хорошо увеличиваются зарплаты в строительном секторе (+12,9% г/г), хотя здесь динамика начинает подавать первые – пока очень ранние – признаки замедления, которые могут говорить как о восстановлении предложения трудовых ресурсов, так и о стабилизации спроса на них. Прогнозы на 2022 год Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру: «В 2022 году кадровый голод продолжится. Самыми ценными специалистами на рынке останутся высококвалифицированные профессионалы в сфере IT – именно там ожидается уже традиционный наибольший рост зарплат и расширение привилегий работников. Повышенную ценность на рынке труда сохранят сотрудники сферы медицины – младший медицинский персонал, врачи, фармацевты. В связи с пандемией коронавируса в 2020–2021 годах значительно вырос спрос на услуги телемедицины, и спрос на медицинских сотрудников растет также в отрасли здоровья на стыке с IT. Внимание работодателей продолжит требовать здоровье сотрудников. Требование вакцинации персонала у многих компаний пока воспринимается неоднозначно, но это новая реальность, с которой придется работать. В следующем году массовая вакцинация штата станет одним из главных методов заботы о здоровье сотрудников. Читайте также: Иркутский район вышел на второе место по заболеваемости коронавирусом в Приангарье 555 заболели коронавирусом в Иркутской области На улучшение условий труда и повышение средней заработной платы в 2022 году главным образом могут рассчитывать специалисты сферы строительства – пока российским компаниям не удалось полностью компенсировать отток мигрантов в период коронавирусных ограничений. Также улучшения условий работы продолжатся для квалифицированных кадров из сферы производства и промышленности: инженеров, строителей, каменщиков, сварщиков, операторов установок и др. Уже в этом году мы наблюдали значительный спрос на опытных специалистов, а также рост зарплат в Москве и регионах. Один из главных трендов 2021 года продолжит развитие и в наступающем году – непрерывное обучение новым навыкам станет обязательным практически для всех специалистов. Актуальность на рынке труда смогут обеспечить себе работники, вовремя начавшие изучение основ современных информационных технологий: так или иначе профессии будущего будут тесно связаны с IT. В грядущем году компаниям следует всерьез озаботиться оптимизацией расходов на наем и автоматизацией процессов, а также увеличить ресурсы на построение бренда работодателя для успешной конкуренции за кадры. Это позволит обеспечить расширение штата компании и нарастить производственные показатели». info4

