Иркутский район вышел на второе место по заболеваемости коронавирусом в Приангарье

В четвертую волну пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.
За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+208), Иркутском районе (+49), Братске (+46), Ангарске (+43) и Усть-Илимск (+30).
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24 декабря 2021
Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.