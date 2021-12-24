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Иркутский район вышел на второе место по заболеваемости коронавирусом в Приангарье

В четвертую волну пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+208), Иркутском районе (+49), Братске (+46), Ангарске (+43) и Усть-Илимск (+30).

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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