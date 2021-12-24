Иркутский район вышел на второе место по заболеваемости коронавирусом в Приангарье

В четвертую волну пандемии район не выделялся темпами заболеваемости.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+208), Иркутском районе (+49), Братске (+46), Ангарске (+43) и Усть-Илимск (+30).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 52 158,

Ангарске – 13 664,

Братске – 10 454,

Иркутском районе – 9 836,

Усть-Илимске – 8 431.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.