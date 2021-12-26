Альфа-Банк и «АльфаСтрахование» запустили оплату страховых продуктов через СБП

Альфа-Банк и «АльфаСтрахование» запустили оплату страховых продуктов через Систему быстрых платежей (СБП).

Теперь оплатить любой продукт на сайте АльфаСтрахование www.alfastrah.ru можно по QR-коду. Отсканировать его можно на платежной странице. QR-код автоматически запускает банковское мобильное приложение. После этого клиенту остается только подтвердить платеж кодом из push или sms.

Система быстрых платежей разработана по инициативе Центрального банка РФ.

Оплата через СБП работает мгновенно. Деньги безопасно переводятся со счета клиента напрямую на счет продавца по защищенным каналам «Национальной системы платежных карт». «АльфаСтрахование» сразу же получает оплату и направляет оплаченный полис своему клиенту.

«Это яркий пример того, как платежная технология повышает качество самого страхового продукта», — прокомментировала заместитель генерального директора, финансовый директор «АльфаСтрахование» Вера Маммадова.

«Оплата через СБП актуальна для любых видов бизнесов, от продуктового магазина до автодилера или застройщика. Более низкая комиссия в СБП по сравнению с эквайрингом и лимит комиссии в 1500 рублей позволяют существенно снизить затраты бизнеса на проведение платежей. Мы ожидаем, что уже в ближайшее время до 20% эквайрингового оборота Альфа-Банка перейдет в сегмент СБП», — отметила управляющий директор Альфа-Банка по работе с финансовыми компаниями Анна Бакулина.