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Дневной прирост больных коронавирусом рассредоточился по муниципалитетам Приангарья

На первых строчках по заболеваемости – Иркутск, Братск, Ангарск.

Прирост в четвертую волну пандемии снизился в Иркутском районе: населенный пункт ушел из тройки лидеров. Колоссальный прирост продемонстрировали Братск и Ангарск.

На данный момент первые строчки в рейтинге заболеваемости занимают: Иркутск (+161), Братск (+48), Ангарск (+43), Иркутский район (+27), Усолье-Сибирское (+23).

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Напомним, ранее стало известно, что на период с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года снимаются ограничения по времени работы объектов общественного питания и кинотеатров. Также губернатор Игорь Кобзев отменил QR-коды на входах в ТРЦ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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