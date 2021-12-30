En+ Group с 2022 года перейдет к формату «зелёных офисов»

Производитель алюминия и электроэнергии, с 2022 года перейдет к формату «зелёных офисов» в головных компаниях обоих бизнесов – энергетического и металлургического, компании РУСАЛ, рассказали SIA.RU.

Концепция «зелёный офис» подразумевает создание рабочего пространства, в котором внедрены экологически эффективные инженерные решения, сокращающие потребление ресурсов, а все вторсырье отправляется на переработку. В январе в московских офисах компаний появятся специальные контейнеры для раздельного сбора стекла, металла и пластика, а также сложносоставной упаковки типа тетрапак. Партнёром по проекту выступает компания МКМ–Логистика, официальный оператор по вывозу и утилизации отходов в Юго-Западном и Западном административных округах Москвы.

En+ Group постоянно совершенствует систему экологического менеджмента. На предприятиях компаний, входящих в En+ Group, или в которых En+ Group является одним из основных акционеров, внедрена и успешно функционирует система экологического менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2015, направленная на рациональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Внедрение формата «зелёный офис» – еще один шаг к достижению заявленной компанией цели – нулевого баланса выбросов парниковых газов.

Денис Буцаев, генеральный директор ППК РЭО, отметил:

«Достижение национальных целей по сортировке 100% отходов и снижению захоронения на 50% невозможно без активного участия бизнеса. Отходы – это ценное вторсырье. Его можно и нужно отправлять на переработку и заново пускать в оборот. Создание устойчивой системы обращения с отходами и переход страны на экономику замкнутого цикла – это необходимые условия для успешной реформы обращения с отходами. И только вместе – государство, общество, бизнес – мы можем этого достичь».

Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ, подчеркнула:

«В среднем за год один человек производит 0,5 т отходов, от 60 до 80% из этого объема составляют вторичные материальные ресурсы, вполне пригодные для дальнейшей переработки. Правильно организованные сбор и переработка вторсырья будут способствовать экономии энергоресурсов, улучшению общей экологической обстановки и качества жизни. Мы хотим, чтобы бережное и ответственное отношение к окружающей среде стало не просто корпоративным принципом, а образом мышления и драйвером каждодневных решений всех наших коллег по команде».