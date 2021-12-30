Экономика России близка к перегреву – ЦБ

Анализ рынка труда показывает, что экономика России близка к состоянию перегрева, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Они считает рынок труда – это ключевое ограничение долгосрочного роста, сообщает РБК.

По его мнению, «мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей». Глава департамента полагает, что в настоящее время российская экономика сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов.

– И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала, – пояснил он. Тремасов уточнил, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста ее производительности.