Долю приезжих вахтовиков в Иркутской области снизили до 50%

Долю приезжих вахтовиков в Иркутской области удалось снизить до 50%, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

– В своём послании поручал министерству труда повысить до 50 процентов долю жителей нашего региона среди вахтовиков. Это поручение выполнено. Будем и дальше работать с добывающими компаниями в этом направлении, – подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что Иркутская область стала абсолютным лидером по росту числа вакансий на вахтовиков в России, за два года потребность выросла на 260%.

Уровень безработицы в Иркутской области в 2021 году снизился до 0,9%, в допандемийный 2019 год он составлял 1,1%, а спрос на рынке труда превышает предложение.

– Cейчас на рынке труда на одного человека, ищущего работу, приходится пять вакансий, – отметил Игорь Кобзев.

Кстати, в ЦБ указывают, что российская экономика сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов и это признак перегрева экономики.