Токаев заявил о смещении Назарбаева с поста Совета безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации, которое показали центральные телеканалы страны, заявил, что возглавит Совет безопасности республики. Он сместит с этого поста Нурсултана Назарбаева, который занимал эту должность с 1991 года, сообщает РБК.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят «финансово мотивированные заговорщики», у которых есть «тщательно продуманный план».



«Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», — заявил Токаев.

Беспорядки в Казахстане начались в конце прошлой недели из-за роста цен на автомобильный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что к массовым акциям привели действия правительства, оно подало в отставку. В Казахстане отключили интернет на фоне протестов. В стране задержано более 200 человек, ранено свыше 500.

Казахстан на фоне массовых протестов пока не запрашивал помощь у России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Казахстан может самостоятельно решить свои внутренние проблемы, и важно не вмешиваться в эту ситуацию.