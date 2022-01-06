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Шелеховский район оказался в ТОП-3 по суточной заболеваемости коронавирусом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в тройку лидеров по дневной заболеваемости вошли Иркутск, где за 24 часа выявлено 111 случаев коронавируса, Ангарск – 39 и Шелеховский район – 32.

Всего в регионе с начала пандемии, по официальным подсчетам, заболели 158,9 тысячи человек, выздоровели за эпидемию – 146 тысяч. За последний день от вируса вылечились 989 человек, умерли от ковида – 15, от сопутствующих патологий – один человек.

За минувшие сутки в Приангарье болезнь выявили у 313 человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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