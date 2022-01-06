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Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ

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Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. От России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск, сообщает РБК.Воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане. 

– Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач, – говорится в сообщении ОДКБ.

В ночь на 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о решении направить в Казахстан миротворческие силы для «стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подтвердил, что страна готова поддержать Казахстан в рамках ОДКБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
В Казахстане приостановлена работа банков
Власти Казахстана ожидают начала протестов на севере страны
Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ
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