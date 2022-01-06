Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. От России в контингент вошли подразделения воздушно-десантных войск, сообщает РБК.Воинский контингент организации должен будет охранять военные и государственные объекты в Казахстане.

– Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач, – говорится в сообщении ОДКБ.

В ночь на 6 января председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о решении направить в Казахстан миротворческие силы для «стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подтвердил, что страна готова поддержать Казахстан в рамках ОДКБ.