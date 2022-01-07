Стоимость строительства частных домов в России за год выросла на 50% – эксперт

Построить частный дом в России за год стало почти в полтора раза, или на 50%, дороже – теперь дом площадью 100 квадратных метров обойдется минимум в 4,5 млн рублей, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на учредителя клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова.

«Если в 2020 году средняя стоимость строительства коробки дома площадью 100 квадратов составляла 3 миллиона рублей из газобетона и 3,5 миллионов рублей и бруса, то в конце 2021 года эта цифра выросла до 4,5 и 5,3 миллионов рублей соответственно», – сказал Лукинов.

По его словам, увеличение стоимости строительства в первую очередь связанно с повышением цен на стройматериалы. Такое подорожание заставило потенциальных заказчиков сократить общую площадь строящихся домов до 40%.

Кроме того, серьезное увеличение цен на древесину привело к тому, что доля новых деревянных домов в индивидуальном жилищном строительстве сократилась с 8-10% до 2-3%, а россияне стали больше строить из камня.