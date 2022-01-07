Шелеховский район второй день подряд в ТОП-3 по суточной заболеваемости ковидом в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в тройку лидеров по дневной заболеваемости вновь вошли Иркутск, где за 24 часа выявлено 113 случаев коронавируса, Ангарск – 41 и Шелеховский район – 28.

Всего в регионе с начала пандемии, по официальным подсчетам, заболели 159,2 тысячи человек, выздоровели за эпидемию – 146,9 тысяч. За последний день от вируса вылечились 814 человек, умерли – 15, от сопутствующих патологий – два человека.

За минувшие сутки в Приангарье болезнь выявили у 291 человека.