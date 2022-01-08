Минздрав Приангарья прокомментировал гибель школьницы в Братске

В Братске 14-летняя девочка умерла после отказа диспетчера скорой помощи экстренно отправить на место бригаду. В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали сообщения СМИ, сообщив, что в настоящее время проводится служебная проверка.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на маму школьницы Светлану Остапишину, Тдевочка почувствовала себя плохо 4 декабря, у нее сильно заболела голова. По словам матери, прошло 48 минут, прежде, чем приехала бригада скорой помощи. Когда восьмиклассницу доставили в больницу, она уже была в коме первой степени. Потом ребенок впал в кому третьей степени. Девочка не приходила в себя 15 дней. 19 декабря она умерла от остановки сердца.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области, на данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска – консультировали местных врачей.

– Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку, – говорится в официальном сообщении.