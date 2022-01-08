Новости

Минздрав Приангарья прокомментировал гибель школьницы в Братске

В Братске 14-летняя девочка умерла после отказа диспетчера скорой помощи экстренно отправить на место бригаду. В министерстве здравоохранения Иркутской области прокомментировали сообщения СМИ, сообщив, что в настоящее время проводится служебная проверка.

Читайте также:

ТАСС: число пострадавших при аварии на кузбасской шахте выросло до 57
26 ноября 2021
Пять человек пострадали из-за взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске
25 ноября 2021

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на маму школьницы Светлану Остапишину, Тдевочка почувствовала себя плохо 4 декабря, у нее сильно заболела голова. По словам матери, прошло 48 минут, прежде, чем приехала бригада скорой помощи. Когда восьмиклассницу доставили в больницу, она уже была в коме первой степени. Потом ребенок впал в кому третьей степени. Девочка не приходила в себя 15 дней. 19 декабря она умерла от остановки сердца.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области, на данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП. После госпитализации пациентки ситуацией занимались необходимые специалисты из Иркутска – консультировали местных врачей.

– Однако случай в медицине редкий. Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку, – говорится в официальном сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Казахстан. Что происходит в стране. Последние новости
Экс-советник Назарбаева назвал протесты в стране попыткой государственного переворота
Путин обсудил по телефону обстановку в Казахстане с Токаевым
В Казахстане приостановлена работа банков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании