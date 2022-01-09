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258 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутской области, с начала пандемии – 159,8 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день болезнь официально подтвердили у 258 человек, с начала эпидемии – у 159,8 тысячи.

Выздоровели за сутки 977 человек, с начала пандемии – 148 тысяч. В больницах области остаются 2 тысячи людей. Скончались за день 16 человек с ковидом, 15 из них – непосредственно от болезни.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Братск, где выявлено 123, 37 и 20 новых случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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