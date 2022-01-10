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Коронавирус теперь быстрее всего распространяется среди детей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьянуы Руженцову.

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– Среди детей очень низок уровень иммунитета [от COVID-19], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение, – сказала она в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также "ковидные пальцы" — осложнение, напоминающее обморожение. Инфекционист также отметил, что наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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