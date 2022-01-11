ВОЗ предупредил о риске заражения половины Европы «омикроном»

Более половины населения Европы в ближайшие полтора-два месяца заразятся новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

– Институт показателей здоровья и их оценки (IHME) прогнозирует, что более 50% населения [европейского] региона будут инфицированы омикроном в ближайшие 6-8 недель, – заявил Клюге.

По его словами, данные, собранные за последние недели, подтверждают, что омикрон обладает высокой трансмиссивностью, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче прикрепляться к клеткам человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

