Начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС спас тонущего человека

Николай Мальцев заметил его в камеры видеонаблюдения Иркутской гидроэлектростанции, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Николай схватил спасательный круг и побежал к тонущему. «Я понимал, что у меня есть минуты три на спасение. На улице мороз, и в холодной воде силы моментально оставляют человека, - рассказал он. Николай проследовал по следам мужчины вдоль кромки льда, а возле полыньи лег и ползком приблизился к ней.

Он подал спасательный круг, четко и очень громко начал проговаривать, что делать пострадавшему. Молодой человек паниковал, кричал, хаотично двигался – нужно было привлечь его внимание, чтобы он следовал инструкциям.

Первая попытка закончилась неудачей – лед проломился и пострадавший снова оказался в воде. Пока потерпевший опирался на круг, Николай одной рукой вытягивал его за воротник куртки. «Я также сильно промок и, когда удалось его вытащить из полыньи, скомандовал: «Бегом!», – добавил он.

В общей сложности спасательная операция заняла около 8 минут.

Прибывшая «Скорая помощь» увезла пострадавшего, а Николай продолжил работу. На вопрос, удалось ли узнать у 27-летнего парня, что заставило его выйти на лед, ответил: «Конечно же, свою роль сыграло состояние алкогольного опьянения, при котором он не смог адекватно оценить степень риска. Желание сократить путь по льду могло привести к трагическому исходу».

Сотрудники МЧС высоко оценили профессионализм и оперативность Николая Мальцева и ходатайствуют о его награждении.