Спрос на льготную ипотеку в Иркутской области вырос в 1,5 раза в декабре

Спрос на льготную ипотеку в Приангарье увеличился. Это традиционно для конца года, когда повышается деловая активность на рынке недвижимости. В декабре 2021 года Росреестр Иркутской области зарегистрировал 191 ипотеку по льготной ставке не более 7%. По сравнению с ноябрем количество сделок выросло на 58%.

В ноябре также был зафиксирован повышенный спрос. Тогда, по сравнению с октябрем, количество зарегистрированных льготных ипотек увеличилось на 25%.

Однако показатели конца года все же далеки от максимальных. Пик спроса на льготную ипотеку в регионе пришелся на сентябрь 2020 года, когда было зарегистрировано 290 ипотек, наименьший спрос был зарегистрирован в январе 2021 года (58 ипотек).

Всего за время действия программы льготного ипотечного кредитования в регионе зарегистрировано 2 743 ипотеки с господдержкой. Из них 2 281 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), 295 договоров купли-продажи готовых квартир в новостройках и 167 соглашений об уступке права требований по ДДУ.

Напомним, программа льготного ипотечного жилищного кредитования утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Данной программой предусмотрено приобретение жилья в строящемся доме или в уже возведенной новостройке с привлечением кредитных средств по ставке 6,5% годовых. Изначально программа действовала по 1 ноября 2020 года, но была продлена до 1 июля 2021 года. В конце июня 2021 года программу льготной ипотеки продлили ещё на год. При этом ставка была повышена до 7% годовых, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей.