Пять экопроектов из Иркутской области и Бурятии получили гранты в конкурсе, организованным при поддержке АТБ

Победители конкурса «Зелеными шагами», организованного Фондом «Озеро Байкал» при поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка, получили гранты на развитие корпоративных экологических инициатив. Общий грантовый фонд, предоставленный АТБ, составил 1 035 812 рублей.

Экологический конкурс для малого и среднего бизнеса «Зелеными шагами» стал первым совместным проектом АТБ и Фонда. Цель конкурса – внести вклад в распространение устойчивых экологических практик и внедрение зеленых технологий среди предпринимателей Байкальского региона, а также в реализацию Повестки устойчивого развития ООН в Иркутской области и Республике Бурятия.

Пять проектов по экологизации малого бизнеса в Иркутской области и Республики Бурятия были признаны лучшими в трех номинациях:

Номинация «Экологическая инновация в бизнесе»:

1. Проект «Минус СО2» по сокращению углеродного следа компании, благотворительный магазин «Вторник», г. Иркутск. Сумма гранта – 263 400 рублей.

Номинация «Зеленая корпоративная культура»:

2. Проект «Сохраним природу вместе» по внедрению системы оборотной тары для доставки еды, ресторан «Гэсэр», г. Улан-Удэ. Сумма гранта – 143 100 рублей.

3. Проект «Сберегая сам – научи других!» – экопросветительская годовая программа для сотрудников и клиентов, отель «Байкал Плаза», г. Улан-Удэ.

Сумма гранта, направленная на реализацию проекта – 142 212 рублей.

Номинация «Устойчивые населенные пункты»:

4. Социальный проект «Ниточка»: проект по расширению инфраструктуры для приема ненужной одежды и вещей, г. Улан-Удэ. Сумма гранта – 335 000 рублей.

5. Проект по строительству экологической тропы «Источник молодости», Центр отдыха «Оранж Хаус», г. Улан-Удэ. Сумма гранта – 152 100 рублей.

Фонд планирует оказывать методологическую и консультационную помощь победителям в части реализации проектов.

«Развитие экологической устойчивости в регионах присутствия – одно из важнейших направлений корпоративной социальной ответственности (КСО) АТБ. Формирование ответственного предпринимательства позволяет приносить обществу конкретные экологические выгоды, а также дает ощутимые конкурентные преимущества бизнесу, соблюдающему ESG-принципы. Для Азиатско-Тихоокеанского банка КСО – не просто следование современным трендам, это объективная реальность и насущная необходимость, позволяющая сохранить для нас и будущих поколений комфортные условия для полноценной жизни. Мы высоко ценим наше партнерство с Фондом «Озеро Байкал» и реализацию такого актуального и значимого проекта, позволивший поддержать проактивных предпринимателей на пусти к ESG-трансформации их бизнеса», - рассказал председатель правления АТБ Алексей Коровин.

Фонд «Озеро Байкал» — некоммерческая организация, учрежденная с целью содействия проектам, которые направлены на сохранение и устойчивое развитие Байкальской природной территории и озера Байкал. АТБ сотрудничает с Фондом в рамках инициатив по поддержке предпринимательского сообщества Байкальского региона в изучении и реализации принципов устойчивого развития.