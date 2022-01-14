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Примсоцбанк повысил ставку по вкладу «Надёжный Запад» до 8,5%

Ставка по вкладу «Надёжный Запад» поднялась до 8,5%, сообщает Примсоцбанк.

Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.

Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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