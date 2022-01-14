Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили

Об этом РИА Новости заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», – сообщила она журналистам.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что инициативу и поправки к ней готовили в условиях распространения дельта-штамма коронавируса. Теперь же законопроект нужно адаптировать к новым условиям.