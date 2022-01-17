Праздник «Все на лед!» пройдет в Иркутской области 25 января

Он организован в честь Дня российского студенчества и состоится одновременно в четырех городах Иркутской области – Иркутске, Ангарске, Братске и Усть-Илимске. Кроме спортивного катания, студенты смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах. Главным призом розыгрыша в каждом городе станет смартфон от партнера акции En+ Group.

Начало праздника в 17.00 , в Иркутске он пройдет на катке на острове Конный; в Ангарске – на стадионе «Ангара» (71-ый квартал, 2Б); в Братске – на базе отдыха «Простоквашино» (ул. Курчатова, 78А); в Усть-Илимске – на катке «Лесохимик» (ул. Федотова, 4А).

Для тех, кто первый раз встанет на коньки, предусмотрены специальные зоны и обучение от тренеров.

Кроме того, в этот же день со студентами региона встретится Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках проекта «Открытый диалог с молодежью».