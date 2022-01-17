Мощности ПЦР-лабораторий в Приангарье позволяют делать до 20 тысяч тестов на ковид ежесуточно

На сегодняшний день мощности задействованы наполовину, ежедневно выполняется до 10 тысяч тестов.

Власти Иркутской области готовятся к новой волне коронавируса, связанной с новым омикрон-штаммом. В регионе за сутки чиcло подтвержденных случаев выросло с 4 до 26. Губернатор Игорь Кобзев на заседании оперштаба потребовал перейти на усиленный режим работы ПЦР-лабораториям, выполняющим тесты на ковид.

– За последнюю неделю увеличилось количество заболевших новым штаммом коронавируса «омикроном». В связи с этим нам необходимо усилить профилактические мероприятия, а также работу ПЦР-лабораторий. На примере некоторых западных стран мы можем видеть, что «омикрон» распространяется даже в странах с высоким процентом вакцинированных граждан, однако прививка позволяет перенести заболевание легче. Специалисты утверждают, что, как правило, у вакцинированных пациентов с омикроном, вирус не проникает в легкие. Поэтому еще раз призываю население региона вакцинироваться, - подчеркнул Игорь Кобзев.