Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

Об этом заявил спикер Госдумы Володин.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – сообщил он в Telegram-канале.

Володин поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении документа. Ранее его пост в Telegram про эту инициативу, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов, пишет РИА Новости.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», – добавил он.