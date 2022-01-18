Новости

Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

Читайте также:

В случае подъёма заболеваемости COVID-19 или ОРВИ школьников и студентов Приангарья отправят на дистанционку
18 января 2022
Утвержден новый перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
18 января 2022

Об этом заявил спикер Госдумы Володин.

«Совет Государственной Думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», – сообщил он в Telegram-канале.

Володин поблагодарил всех за обратную связь при обсуждении документа. Ранее его пост в Telegram про эту инициативу, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч ответов, пишет РИА Новости.

«Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», – добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4847)


Реклама на сайте

Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В случае подъёма заболеваемости COVID-19 или ОРВИ школьников и студентов Приангарья отправят на дистанционку
Законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения
Роспотребнадзор: COVID-19 у беременных снижает интеллект их младенцев на 20%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании