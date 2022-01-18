Российский рынок снова рухнул

Российские фондовые индикаторы опять несут рекордные потери на негативном геополитическом фоне после безрезультатных переговоров с США и НАТО и появления нового проекта санкций в отношении России. Индекс МосБиржи во вторник обновляет минимумы, опустившись ниже психологического уровня 3500. Индекс Московской биржи в середине торгов снизился на 4,47% до 3401 п.п., индекс РТС на 4,98% до 1401,56.

Российские акции падают широким фронтом и на больших объемах. Газпром просел на 4,5%. Акции госбанков, ВТБ и Сбербанка теряют более 4%. Более 2% теряет Роснефть, почти 4% ГМК Норильский никель. В аутсайдерах бумаги угольщиков – Распадская (-11,7%), Мечел-ао (-6,89%). Оборот операций с акциями на Московской бирже примерно на 80% выше среднего за последний месяц.

Рубль поднялся к уровню 76,4 , евро к 87,15.



Цены на нефть остаются фактором поддержки для российского рынка. Котировки Brent курсируют на семилетних максимумах на уровне $87,2 за баррель.