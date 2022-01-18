Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку из-за коронавируса

Премьер РФ Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает «Интерфакс».

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», – сказал он во вторник, 18 января, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В первую очередь, он рекомендует отправлять на дистант граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Также Мишустин предложил тестировать на ковид работников, которые не перешли на удаленный режим.