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Мишустин призвал работодателей переводить сотрудников на удаленку из-за коронавируса

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Премьер РФ Михаил Мишустин призвал работодателей в связи с распространением коронавируса по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает «Интерфакс».

«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», – сказал он во вторник, 18 января, на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В первую очередь, он рекомендует отправлять на дистант граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Также Мишустин предложил тестировать на ковид работников, которые не перешли на удаленный режим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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