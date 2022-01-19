Путешествия по России – доступнее с cash-back по картам «Мир» Банка «Приморье»

Выгодные путешествия по России возвращаются. 18 января 2022 года начинается новый этап программы туристического
— Мы получили немало восторженных отзывов об этой акции от наших клиентов, держателей карт «Мир», которые принимали участие в предыдущих этапах и выгодно путешествовали по России, посетили те места, о которых раньше только мечтали: увидели вулканы Камчатки и красоту Байкала, сибирские просторы и Золотое кольцо России. Уверен, что новый этап этой акции привлечет внимание еще большего количества клиентов, которые захотят завести себе карту «Мир» и отправиться в поездки по нашей стране, — комментирует руководитель Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Важно отметить, что в акции нет ограничений ни по количеству поездок в рамках программы, ни по стоимости путешествия.
Чтобы принять участие в акции и получить
- Перед оплатой зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности для держателей карт «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или на https://privetmir.ru/russiatravel/.
- Выбрать направления по всей России продолжительностью от 2 ночей от туроператоров, отелей или агрегаторов (в программе участвуют только отечественные агрегаторы)на сайте мирпутешествий.рф.
- Оплатить поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 18 января (с 00:00 по московскому времени) по 12 апреля 2022 года (до 23:59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.
- По итогам покупки получить
cash-back20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Стоимость одного тура оплачивается одним платежом. Но если поездка оформляется на нескольких человек, то можно запросить разделить платеж на несколько транзакций — на каждого из путешественников. Тогда 20% вернут каждому на карту.
Важно: путешествие должно состояться в срок:
- с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории),
- с 18 января по 1 июня 2022 года для поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда).
Минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки.
Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов
Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф.
Контактный центр по вопросам Условий Программы:
Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.
Акция действует с