Путешествия по России – доступнее с cash-back по картам «Мир» Банка «Приморье»

Выгодные путешествия по России возвращаются. 18 января 2022 года начинается новый этап программы туристического cash-back * за оплату поездок по России картами «Мир» в нынешнем году. Продажи выгодных туров продлятся три месяца — до 12 апреля 2022 года. Как и ранее, организаторами акции выступают Федеральное агентство по туризму и НСПК «Мир».

— Мы получили немало восторженных отзывов об этой акции от наших клиентов, держателей карт «Мир», которые принимали участие в предыдущих этапах и выгодно путешествовали по России, посетили те места, о которых раньше только мечтали: увидели вулканы Камчатки и красоту Байкала, сибирские просторы и Золотое кольцо России. Уверен, что новый этап этой акции привлечет внимание еще большего количества клиентов, которые захотят завести себе карту «Мир» и отправиться в поездки по нашей стране, — комментирует руководитель Управления карточного бизнеса Банка «Приморье» Сергей Колеев. — Важно отметить, что в акции нет ограничений ни по количеству поездок в рамках программы, ни по стоимости путешествия. Cash-back за поездку по России, оплаченную картой «Мир», составит 20%.

Чтобы принять участие в акции и получить cash-back за путешествия по России, держателям карт «Мир» нужны выполнить несколько простых условий:

Перед оплатой зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности для держателей карт «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или на https://privetmir.ru/russiatravel/.

Выбрать направления по всей России продолжительностью от 2 ночей от туроператоров, отелей или агрегаторов (в программе участвуют только отечественные агрегаторы)на сайте мирпутешествий.рф.

Оплатить поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 18 января (с 00:00 по московскому времени) по 12 апреля 2022 года (до 23:59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

По итогам покупки получить cash-back 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку. Стоимость одного тура оплачивается одним платежом. Но если поездка оформляется на нескольких человек, то можно запросить разделить платеж на несколько транзакций — на каждого из путешественников. Тогда 20% вернут каждому на карту.

Важно: путешествие должно состояться в срок:

с 18 января по 30 апреля 2022 года при размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории),

с 18 января по 1 июня 2022 года для поездок, предусматривающих размещение в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда).

Минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки.

Заказать карту «Мир» можно на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении, любом офисе Банка или у специалистов Контакт-центра по бесплатному круглосуточному телефону 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). При выпуске карты можно выбрать наиболее подходящую Программу лояльности от Банка «Приморье». Подробную информацию можно узнать на сайте Банка.

Официальный сайт Программы: мирпутешествий.рф.

Контактный центр по вопросам Условий Программы: 8 800 302-36-23 (круглосуточно)

Электронная почта для обращений: mir@russia.travel.