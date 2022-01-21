Омикрон обнаружен у 69 человек в Иркутской области

Неделю назад их было 4. Глава региона Игорь Кобзев призвал всех вакцинироваться.

– За несколько дней число подтверждённых случаев заражения омикроном выросло с 4 до 69, – сообщил он в сети Instagam. – На примере некоторых западных стран мы можем видеть, что этот штамм распространяется даже в странах с высоким процентом вакцинированных. Тем не менее прививка позволяет перенести заболевание легче. Поэтому ещё раз призываю всех вакцинироваться.

Омикрон-штамм является достаточно заразным. Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма может единовременно заразить около ста человек, чихнув один раз. Он подчеркнул, что омикрон является самым заразным не только из всех предыдущих вариантов COVID-19, но и иных болезней.

За последние сутки 530 человек заразились коронавирусом в Иркутской области, это на 8% больше, чем накануне (492). Резкий подъем заболеваемости в регионе фиксируется с 13 января, тогда было зарегистрировано 254 заболевших в сутки. За неделю это число выросло вдвое – до 500 человек в сутки. На пике четвертой волны коронавируса в Приангарье в середине декабря ежесуточно выявляли более 600 заболевших.