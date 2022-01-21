За сыром – к фермеру: к началу 2022 года самыми популярными у россиян фермерскими сырами стали страчателла, халлуми и твердые сорта

Изготовлению сыра уже как минимум 7 тыс. лет. Все это время производители – от средневековых монахов и бедуинов до современных фермеров и крупных компаний – изобретали новые сорта и вкусы. 20 января по всему миру отмечают День любителей сыра, и к этому празднику Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра на платформе Свое Родное в IV квартале 2021 года. Выяснилось, что наибольшей популярностью у россиян в этот период пользовались страчателла, халлуми и твердые сорта.

Вкус Италии

Страчателла — молодой нежный сыр родом из Италии. Считается, что его изобрели запасливые сыроделы, которые научились давать новую жизнь моцарелле. В общих чертах рецепт выглядит следующим образом — шарики моцареллы подвергаются тепловой обработке, вытягиваются в нити и охлаждаются в сливках. Такая «лапша» из сыра получает нежную текстуру, насыщенный молочный аромат и сладкосливочный вкус. Страчателлу используют при приготовлении различных блюд — от десертов в сочетании с фруктами до супов и горячего. Этот вид сыра все еще завоевывает потребителей в России, но те, кто с ним хорошо знаком, как правило, стремятся приобретать его у надежных поставщиков, в качестве сырья которых они уверены. Именно поэтому страчателлу часто покупают напрямую у фермеров. На маркетплейсе Свое Родное этот сыр предлагают несколько производителей, в том числе ремесленная сыроварня Сыр&Beer из Московской области. Стоимость упаковки в 300 г сыра составит 450 рублей.

Для тех, кто любит погорячее

Второе место в рейтинге популярности фермерских сыров у пользователей маркетплейса Свое Родное занял халлуми. Этот левантийский сыр, пришедший из кипрской кухни, имеет слабосоленый вкус и отличается высокой температурой плавления. Он идеально подходит для гриля и обжарки, отлично сочетается с джемами и мятой, идеально подходит для завтраков. На маркетплейсе Свое Родное есть много видов халлуми, с добавками и без. Так, КФХ «Домодедовская ЭКО Ферма» из Подмосковья предлагает халлуми премиум копченый по цене 680 рублей за 400 г, а семейная экоферма «Ройгас» из Московской области реализует традиционный сыр для гриля по цене 600 рублей за 500 г.

Сыр с твердым характером

Твердые сыры, занявшие почетное третье место, являются одним из самых популярных деликатесов по всему миру. Пармезан, гауда, грюйер, маасдам, чеддер, российский, пошехонский — все это твердые сыры. Палитра вкусов здесь широчайшая — от насыщенного остро-соленого до орехово-сладковатого. В них нередко добавляют специи, овощи и травы, они отлично сочетаются с вином и кофе, их добавляют в салаты и горячие блюда для придания оттенков. На маркетплейсе Свое Родное представлено множество видов твердых сыров от разных производителей. Например, грюйер выдержкой 6 месяцев от производителя из Курска «Натуралина» по демократичной цене 150 рублей за 100 г, или пиренейский из козьего молока с перцем от фермерского хозяйства «Завидовское» из Тверской области за 250 рублей за 100 г, или гауда от производителя «Сыры от Джона Кописки» из Владимирской области стоимостью 300 рублей за 100 г.



«На маркетплейсе Свое Родное представлено более 3 тысяч наименований сыров и их количество растет ежедневно. Причем это преимущественно авторские уникальные сыры, которые в обычных магазинах купить невозможно. Наш маркетплейс буквально открывает потребителям новые вкусы, предоставляя частным сыроварням площадку для размещения своей продукции. Все это способствует развитию в обществе культуры потребления. И россияне действительно становятся гурманами, стремятся открыть для себя новые сорта, о чем и говорит рост популярности деликатесных страчателлы и халлуми. Многие фермеры также устраивают экскурсии на производство, забронировать, которые можно через сервис Свое За городом. Во время такой поездки можно лично убедиться в качестве ингредиентов и попробовать разные сорта сыра, чтобы найти идеальный вкус», – отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Маркетплейс фермерских продуктов Россельхозбанка позволяет напрямую покупать свежие овощи и фрукты, мясо, молочные товары и многое другое от проверенных фермерских хозяйств со всей России. 8,5 тысяч фермеров от Калининграда до Владивостока предлагают на платформе не только привычные продукты, но и редкие деликатесы. Также через подраздел Свое За городом можно договориться об экскурсии на ферму, посетить гастрономические мастер-классы и забронировать отдых в лучших гостевых домах или воспользоваться другими предложениями по агротуризму.