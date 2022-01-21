Российский научный фонд поддержит проекты Иркутской области

Научные организации и вузы Иркутской области будут участвовать в конкурсах на софинансирование Российского научного фонда, рассказали SIA.RU в администрации области.

В соответствии с документом предусмотрены конкурсные отборы проектов. Тематика конкурсов определяется на основании предложений Правительства Иркутской области, подготовленных с учетом наиболее актуальных и перспективных направлений развития науки и промышленности региона.

Первый конкурс планируется объявить в первом полугодии 2022 года.Финансирование проектов-победителей будет осуществляться на паритетной основе: 50% – бюджет Иркутской области, 50% – РНФ.

– Российский научный фонд выделяет средства на медицинские исследования, разработки в сфере сельского хозяйства,проекты в области химии и физики, а также другие направления, которые непосредственно влияют на нашу жизнь и развитие всех сфер экономики, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.