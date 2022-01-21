Спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть

В 2021 году держателями обезличенных металлических счетов стали на 37% больше клиентов ВТБ, чем годом ранее. В среднем каждый из них использует два таких счета, а более 82% портфеля приходится на золото. По прогнозам аналитиков, в 2022-2023 годах можно ожидать роста цен на основные инвестиционные металлы, рассказали SIA.RU в банке..

За 2021 год количество клиентов ВТБ, пользующихся обезличенными металлическими счетами для сбережения средств, достигло 64 тысяч. Наиболее популярным металлом для вложения остается золото: в общем портфеле таких счетов на него сегодня приходится 83% в рублевом эквиваленте и 7% в физическом выражении. На втором месте – серебро с долей 14% в рублях и 92,6% в суммарной массе. На платину и палладий в совокупности приходится лишь порядка 4% вложений и менее 1% в общем весе портфеля. Совокупный портфель по итогам года превысил 50 млрд рублей.

В среднем клиент, который использует инструмент металлических счетов, открывает два таких счета. Почти все из них также размещают средства на депозитах, а 60% вкладывают средства и в инвестиционные продукты. Чаще всего обезличенные металлические счета открывают клиенты в возрасте 28-45 лет, две трети инвесторов – мужчины. Более трети всех открытых счетов (38%) приходится на жителей столицы и региона, 9% – на петербуржцев, также в пятерку входят жители Новосибирска, Самарской области и Краснодарского края.

«В августе прошлого года мы предложили клиентам возможность открывать и управлять обезличенными металлическими счетами в ВТБ Онлайн, что привело к значительному росту спроса на продукт. Также ему способствовало повышение финансовой грамотности клиентов и их стремление диверсифицировать сберегательный портфель в условиях нестабильности, вызванной пандемией. На выбор ОМС повлияло и введение льготных курсов ВТБ для состоятельных клиентов. В 2022 году интерес к обезличенному металлу продолжит расти на фоне актуализации ESG-повестки и высокой волатильности рынков, а также за счет упрощения работы с ними и внедрения спецпредложений для отдельных потребителей», – комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» банка ВТБ ПАО.

«Драгоценные металлы всегда верой и правдой служили хорошей защитой от инфляции и обесценивания денег, ими не обеспеченных. Это именно те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в мировой финансовой системе, поэтому видим хороший потенциал роста цен на золото и серебро в 2022-2023 годах. Палладий же, более 80% которого потребляет автомобилестроительная отрасль, выиграет в среднесрочной перспективе от восстановления продаж автомобилей в мире, поэтому на него стоит также обратить внимание», – отмечает Дмитрий Глушаков, руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал.