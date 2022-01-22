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Двое сотрудников МЧС погибли при спасении людей из горящего дома в Бодайбо

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что на пожаре в Бодайбо погибли двое работников ведомства, которые спасали людей из горящего дома.

Лейтенанту внутренней службы Игорю Руснакову было 28 лет, Вадиму Найденову – 25 лет, у него остались ребенок и жена. На счету погибших работников МЧС десятки спасенных жизней.

«МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи министерства. Гибель каждого сотрудника – невосполнимая утрата. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей», – сообщили в ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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