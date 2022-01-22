Более 250 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске, 65 – в Иркутском районе

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки больше всего заболевших обнаружили в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске, здесь выявлено 254, 65 м 47 новых случаев соответственно.

Всего в Приангарье за сутки выявлено 542 новых случая, всего с начала эпидемии – 164,6 тысячи. Число госпитализированных за день выросло на 53, до 1995.

Скончались от коронавируса за последние 24 часа 18 человек, с начала пандемии – 7,4 тысячи.