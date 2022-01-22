«Выплеснуть с водой ребенка»: Дуров – об инициативе ЦБ запретить криптовалюты и майнинг

Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики, уверен основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, «ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты», потому что это неизбежно затормозило бы развитие блокчейн-технологий в целом.

Он подчеркнул, «решения на базе распределенных реестров, использующих в качестве единиц расчета криптовалюты, приходят на смену отживающим свой срок централизованным финансовым системам второй половины XX века».



При этом соседние страны – от Украины до Узбекистана – вслед за развитыми странами принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна, потому что «не хотят остаться на обочине технологического и экономического прогресса».



– Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Однако рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере, – сообщил Дуров.

Напомним, Банк России предложил запретить в России майнинг и обращение криптовалют. По мнению регулятора, распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан и стабильности финансовой системы. Объем сделок российских граждан с криптовалютами, по некоторым оценкам, достигает 5 млрд долл. США в год. Российские граждане являются активными пользователями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей.