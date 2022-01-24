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Вебинар «Легальная монополия» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Легальная монополия», который пройдет 28 января 2022 года в 11:00 мск, рассказали SIA.RU в банке.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Александра Акимова, руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры».

Объекты интеллектуальной собственности – приоритетное направление для развития экономики России, повышения ее инвестиционной привлекательности. И даже на уровне компании,  при наличии у нее объектов права интеллектуальной собственности, можно получать неплохие преимущества: легальную монополию, капитализацию, монетизацию. О том, какие бывают объекты, что с ними можно делать – поговорим с экспертом на нашем вебинаре.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Объекты интеллектуальной собственности, их особенности;
  • Порядок оформления объектов в компании;
  • Судебная практика и практические рекомендации;
  • Антимонопольное законодательство – когда его можно применять при нарушении исключительных прав.

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Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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