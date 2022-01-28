На детский отдых в бюджете Иркутской области предусмотрено 773 млн рублей

Принимать заявления на получение путевок начали с 10 января. На сегодняшний день подано более 3000 заявлений, рассказали SIA.RU в администрации области.

Для получения путевки необходимо подать заявление и пакет документов в учреждение социального обслуживания. Перечень уполномоченных учреждений размещен на сайте минсоцразвития. Для информирования родителей министерство ввело реестр организаций отдыха.

С 2012 года в Иркутской области предоставляется мера социальной поддержки в виде выплаты компенсации части стоимости детской оздоровительной путевки, приобретенной родителями за счет собственных средств. Размер компенсации составляет 50% от стоимости приобретенной путевки, но не более максимальной стоимости путевки, установленной правительством Иркутской области.

Консультацию о порядке получения путевок и компенсации, а также необходимых документах, можно получить в учреждении, уполномоченном на организацию отдыха и оздоровления детей по месту жительства ребенка, или в профильном отделе министерства по телефону (3952) 52-75-41.