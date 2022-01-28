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Еще троих чиновников задержали по делу о взятке в 13 млн рублей в Иркутском районе

Следственное управление СКР по Приангарью сообщило о задержании еще трех чиновников администрации Иркутского района по делу о взятке в 13 млн рублей.

«Задержаны председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению (КУМИ) администрации Иркутского районного муниципального образования, заместитель председателя КУМИ по капитальному строительству и начальник отдела обеспечения деятельности КУМИ. Сейчас их допрашивают следователи СК», – сообщили в ведомстве и добавили, что, предположительно, причастны к получению взятки.

Напомним, ранее были задержаны заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского района. По версии следствия, в 2021 году они в корыстных целях получили от генерального директора строительной компании взятку. Деньги были даны за беспрепятственное подписание необходимых бизнесмену документов и общее покровительство. Эти фигуранты уголовного дела находятся под домашним арестом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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