Майнинг биткоинов может приносить в бюджет России до $200 млн налогов ежегодно – эксперт

Президент компании EMCD Михаэль Джерлис заявил, что регулирование рынка криптовалют позволит обогащать бюджет страны ежегодно на 100-200 млн долларов – это сумма налоговых поступлений при текущем курсе, сообщает РИА Новости.

«Каждый день в мире добывается примерно 900 биткоинов. Доля России в добыче – около 11%. Таким образом, при текущем курсе (36,5 тысячи долларов) ежегодный объем российской добычи можно оценить как 1,3 миллиарда долларов. Важный вопрос – какой налоговый режим установит государство для майнинговых компаний. Я думаю, Минфин сможет получать 100-200 миллионов долларов налогов ежегодно – и это только от добычи в условиях текущей коррекции цен», – говорит CEO компании EMCD Михаэль Джерлис.

Он также добавил, что при прозрачном и комфортном регулировании можно рассчитывать на приток инвестиций в эту сферу и рост доли России в добыче криптовалют. «В этом случае мы вполне можем перегнать США и как минимум утроить налоговые поступления», – полагает эксперт.

Что касается бюджета всех уровней, то регулирование рынка криптовалют, по мнению эксперта, позволит привлечь не менее 300 млрд рублей в течение следующих пяти лет.