Банка «Приморье» обновил мобильное приложение

В мобильном приложении появилась английская версия, добавился функционал по работе с драгоценными металлами, брокерскими и валютными счетами, рассказали SIA.RU в банке.

– Мы внимательно следим за современными тенденциями в мобильном банкинге и стараемся внедрять те, которые действительно необходимы нашим клиентам. В частности, с новым обновлением запустили функционал по работе с драгоценными металлами: клиенты смогут открывать в мобильном приложении счета в золоте и серебре, просматривать курсы, покупать и продавать металлы. Также клиенты будут владеть всей информацией по «металлическим» счетам, в том числе по балансу и операциям. По «металлическому» счету клиенту будет доступна вся информация (дата открытия, баланс, операции), – комментирует начальник Управления карточного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Сергей Колеев.

Кроме того, Банк «Приморье» выпустил английскую версию приложения. С принятием обновлений язык по умолчанию для смартфонов с любым языком интерфейса, кроме русского, станет английским. В дополнение к этому Банк обеспечил отправку SMS с одноразовым паролем для подтверждения операции на языке приложения, не считая операций через СБП.

Также для клиентов после принятия обновлений будут доступны функции пополнения рублёвых и валютных брокерских счетов.

В мобильном приложении Банка «Приморье» доступы денежные переводы, в том числе по Системе быстрых платежей и SWIFT, оплата коммунальных платежей, сотовой связи, счетов, платежей в бюджет. Можно настроить автоплатежи и автопереводы. Также клиенты могут открывать и закрывать вклады, пополнять их и совершать расходные операции, оплачивать кредиты и подавать заявки на кредиты, кредитные карты и потеку. Кроме того, в приложении клиентам доступен полный функционал работы с картами, а также обмен валют.

Установить мобильное приложение могут владельцы пластиковых карт Банка «Приморье». Доступно для скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store. Для регистрации в приложении необходимо ввести данные карты и номер телефона, к которому подключены смс-уведомления об операциях по карте. Подключить смс-уведомления можно через банкомат или в офисе Банка.