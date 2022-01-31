ИНК в 2021 году приняла на работу 3 700 человек

Иркутская нефтяная компания (включая дочерние общества) в 2021 году приняла на работу 3 700 новых сотрудников. В настоящее время общее число работников составляет более 11 000 человек, большинство из них ­– жители Иркутской области, рассказали SIA.RU в компании.

Кадровая политика Иркутской нефтяной компании направлена на развитие региона и его кадрового потенциала. В 2021 году при подборе кадров в ИНК тестировали новые форматы привлечения местных жителей. Это переподготовка и подготовка под массовые позиции кандидатов без опыта работы, корпоративное обучение студентов из региональных учебных заведений. При этом в фокусе остаются инженерные профессии и IT-специалисты.

«Для всех работодателей 2021 год, в том числе и для нас, был определенным вызовом. При этом задачи, которые он перед нами ставил, были совершенно разнополярные. Например, мы столкнулись с последствиями демографической ямы 90-х – снизилось количество резюме от молодых специалистов. В прошлом году особое значение уделялось этому сегменту, использовались нестандартные для компании инструменты найма», – отметила директор департамента управления кадровым персоналом ИНК Виктория Илюхина.

Напомним, ИНК привлекает и готовит специалистов со школьной скамьи. С 2018 года в компании действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим трудоустройством. В программу приглашены не только вузы и ссузы региона, но и других городов России.