Авиарейс Улан-Удэ – Ольхон запускают с 18 февраля

Об открытии маршрута заявили 4 февраля.

«Единая дальневосточная авиакомпания открыла продажу авиабилетов по маршруту Улан-Удэ-Хужир (Ольхон). Рейсы в Хужир с 18 февраля 2022 года будут выполнять в пятницу и воскресенье на L-410. В летний период до 4 раз в неделю», рассказали в пресс-службе аэропорта Байкал.

По словам генерального директора аэропорта "Байкал" (Улан-Удэ), стоимость билета составит 1 159 рублей.

Напомним, что с 12 февраля 2022 года запущены чартеры на Байкал. Цены для туристов снижены в полтора-два раза, организатор – TUI Россия.