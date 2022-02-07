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Авиарейс Улан-Удэ – Ольхон запускают с 18 февраля

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Об открытии маршрута заявили 4 февраля.

«Единая дальневосточная авиакомпания открыла продажу авиабилетов по маршруту Улан-Удэ-Хужир (Ольхон). Рейсы в Хужир с 18 февраля 2022 года будут выполнять в пятницу и воскресенье на L-410. В летний период до 4 раз в неделю», рассказали в пресс-службе аэропорта Байкал.

По словам генерального директора аэропорта "Байкал" (Улан-Удэ), стоимость билета составит 1 159 рублей.

Напомним, что с 12 февраля 2022 года запущены чартеры на Байкал. Цены для туристов снижены в полтора-два раза, организатор – TUI Россия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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