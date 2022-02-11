Иркутский завод полимеров в 2021 году принял на работу 422 сотрудника

ООО «Иркутский завод полимеров» (проект Иркутской нефтяной компании) в 2021 году приняло на работу 422 новых сотрудника. В настоящее время на заводе работает 592 человек, рассказали SIA.RU в компании.

Уже сегодня заводу полимеров требуются технологи (химическая технология), инженеры-механики (строительное и динамическое оборудование), инженеры-энергетики, инженеры-строители (промышленное производство). Кроме инженерных профессий востребованы и рабочие специальности: операторы котельных, аппаратчики, машинисты, электромонтеры.

В 2021 году при подборе кадров в компании использовали разные форматы привлечения местных жителей. Это доподготовка и переподготовка кандидатов без отраслевого опыта на рабочие профессии, корпоративное обучение студентов из региональных учебных заведений.

– Кадровая политика компании направлена на расширение штата сотрудников, в том числе за счет местного населения. В регионе создается новая, газохимическая, отрасль. В ее рамках реализуется проект международного уровня – строительство завода полимеров. Мы заинтересованы в привлечении профессионалов и сейчас приглашаем специалистов со всей России. При этом ведется обучение и переподготовка жителей нашего региона, в том числе Усть-Кутского района – в приоритете местное население, – отметила директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина.

Напомним, ИНК привлекает и готовит специалистов со школьной скамьи. С 2018 года в компании действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов с последующим трудоустройством. В программу приглашены не только вузы и ссузы региона, но и других городов России.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. К строительству завода привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation, которая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. Подрядчиками по строительству установок полиэтилена и этилена выступают компании ООО ГСИ Волгоградская фирма «НЗМ» (Россия) и ООО «Гемонт» (Турция). Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе в 2024 году будет создано 1 600 новых рабочих мест.

Инвестиции в строительство Иркутского завода полимеров уже составили 85 млрд руб. Стоимость завода, включая строительство современного микрорайона для 3 000 человек – сотрудников завода и их семей – оценивается в 300 млрд руб. Общий объем инвестирования в газохимический кластер ИНК составит 0,5 трлн руб.