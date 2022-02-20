Средства соцконтрактов могут быть направлены на покупку лицензий

В январе 2022 года в правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на оказание государственной помощи на основании социального контракта внесены изменения, позволяющие расширить спектр применения средств социальных контрактов. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал начальник отдела организации выплат мер социальной поддержки министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Артём Красноштанов.

– Для многих сфер, особенно актуальных для самозанятых граждан, необходимо приобретение соответствующих лицензий, как на специальное программное обеспечение (видеоредакторы, программы для проектирования), так и на осуществление отдельных видов деятельности (перевозка пассажиров). Поэтому теперь за средства социальных контрактов, заключенных на развитие собственного дела, можно будет приобретать лицензии на программные продукты и осуществление отдельных видов деятельности, – отметил Артём Красноштанов.

Также расширены направления расходования средств социальных контрактов по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» с целью более эффективного осуществления гражданами предпринимательской деятельности и, соответственно, повышения результативности реализации соцконтракта по данному мероприятию. Кроме того, для некоторых категорий граждан сокращен срок для повторного заключения социального контракта с пяти до трех лет, при условии успешной реализации первого контракта.

Для заключения социального контракта необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Также получить подробную консультацию по этому вопросу можно в Центре «Мой бизнес».