Иркутские предприниматели поборются за грант «Сколково»

Стартап-тур Фонд «Сколково» пройдет 31 марта в Иркутске на площадке Мой Бизнес Иркутск. В нем смогут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития иркутской области..

Конкурс стартапов пройдёт по трём по направлениям – «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии».

Подать заявку на конкурс можно уже сейчас. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Центра Мой бизнес до 17 марта. Далее эксперты заочно отберут 15 лучших проектов, которые презентуют очно в рамках Стартап-тура.

Все финалисты получат приглашение на бесплатное участие в международной конференции Startup Village 2022, которая пройдет в Москве 25-26 мая, а победитель – 300 тысяч рублей.

Участников и гостей Стартап-тура также ждут менторские сессии, образовательный трек, панельная дискуссия с участием представителей региональной власти и целый ряд сессий на тему цифровой трансформации, нетворкинг, онлайн-выставка технологических проектов.