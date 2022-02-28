Диляра Окладникова: «Предприниматели осваивают новые экспортные рынки»

В 2021 году 455 предпринимателей – действующих и потенциальных экспортеров – получили поддержку в виде консультаций и обучения от РЭЦ и Центра поддержки экспорта, сообщила Диляра Окладникова, директор Центра «Мой Бизнес» на конференции «ВЭД: Вызовы и тренды». Она рассказала об основных целях и задачах по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта готовой продукции в 2022 году.

– Компаниями, которые мы обучили, в 2021 году было заключено 73 экспортных контракта на сумму 44 млн долларов. 25 из них были заключены компаниями, которые впервые вышли на экспорт. Мы возили их на выставки, искали партнеров, помогали сертифицировать и патентовать продукцию. 29 компаний уже вели экспортную деятельность с помощью Центра «Мой Бизнес». Мы работаем с ними и дальше – выявляем зоны роста, стимулируем производить новую продукцию и выходить на новые рынки, – отметила руководитель Центра «Мой Бизнес».

В 2022 году Диляра Окладникова выделили три основных задачи по поддержке несырьевого неэнергетического экспорта готовой продукции.

– Первая задача – это увеличение роста продаж через международные маркетплейсы. Рынок е-коммерса сейчас растет в геометрической прогрессии, поэтому мы ставим перед Центром поддержки экспорта и перед Центром поддержки предпринимательства, которые входят в структуру Центра «Мой Бизнес», задачу – обучить компании продажам на электронных площадках, таких как Вайлдберриз и Алибаба. Мы берем на себя все первые затраты по входу бизнеса на электронные торговые площадки. Нам важно не просто обучить предпринимателей, а добиться, чтобы они совершили с нашей помощью первые сделки. Поэтому вход на маркетплейсы будет делиться на стандартное обучение и на сопровождение первых продаж внутри маркетплейса, – подчеркнула Диляра Окладникова.

Вторая – это расширение географии экспортных поставок.

– Сегодня главные зарубежные партнёры региона – это Монголия и Китай. На Китай приходится примерно 50% экспортного оборота малого и среднего бизнеса. С нашей помощью предприниматели осваивают и новые рынки – выходят в Корею, в Среднюю Азию, Азербайджан и в другие страны. По этим направлениям мы планируем активно работать и в 2022 году, – отметила руководитель Центра «Мой бизнес».

И третья задача – это популяризация туристического продукта Иркутской области. Этот тренд задан и поддерживается на региональном и федеральном уровнях.

– Эти три направления, на которые мы сделаем максимальный акцент при работе в 2022 году. Выстроенная к настоящему времени инфраструктура поддержки бизнеса позволяет получать синергетический эффект – выстраивать цепочку от момента регистрации предпринимателя до момента вишенки на торте – выхода его на экспорт, – резюмировала Диляра Окладникова.