Ставки по вкладам в банках выросли до 20-21% годовых

Лучшие ставки по вкладам в российских банках выросли до 20-21% годовых. Это произошло после решения Банка России экстренно повысить ключевую ставку до 20%. Пока максимальные ставки, как правило, предлагаются банками на короткий трёхмесячный срок.

Так, 1 марта Альфа-Банк предложил клиентам открыть Альфа-Вклад в рублях под 20% годовых. Результат – сто тысяч открытых вкладов за день. Суммарно Альфа-Банк уже привлек более ста миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.

Банк ВТБ также принял решение поднять ставки. Со 2 марта максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро – 7%.

Солид Банк предложил вклад «Весенний» со ставкой 20% годовых.

О повышении ставок по вкладам «Доходный» и «Доходный онлайн» объявил Дальневосточный банк. Максимальная ставка 21 % годовых доступна по вкладу «Доходный онлайн» при размещении средств на 93 дня и выплате процентов в конце срока действия.

Банк «Солидарность» предложил вклад «Солидарность», который открывается на срок 60 дней по ставке 21% годовых, 91 день по ставке 20% годовых и 181 день по ставке 12,0% годовых.