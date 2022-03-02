Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам в рублях до 21% годовых, в долларах – до 8%

Банк «Открытие» повысил процентные ставки по рублевым вкладам сроком на 3 и 6 месяцев, а также по валютным вкладам сроком на 3 месяца.

Теперь максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, по вкладу «Надежный» сроком на 3 и 6 месяцев составляет 21% годовых (при получении процентов по окончании вклада).

Для премиальных клиентов, а также для тех, кто получает зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 1% годовых (по вкладу «Надежный партнер»).

Также повышены ставки по вкладам сроком на 3 месяца в долларах до 8% годовых, в евро — до 7% годовых.

Клиентам, которые ранее сегодня (2 марта) оформили вклады, ставки будут повышены автоматически (переоформлять вклады в офисах или удаленных каналах не потребуется).

Вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.